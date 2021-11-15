В Новосибирске ручной голубь сбежал со свадьбы

Фото из группы «Шлюз. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске заметили на подоконнике заблудившегося свадебного голубя, на которого напали другие птицы.

Жительница Новосибирска обнаружила на подоконнике квартиры белого голубя, который заблудился. Светлана попыталась найти его хозяина с помощью социальных сетей и понять, что с ним нужно делать. Об этом она рассказала в паблике «Шлюз. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Светлана рассказала, что белый голубь прилетел к ней на подоконник и сел. Женщины он не испугался и даже поел семечек, которые ему насыпали.

«Он не улетает. Ходит, в окно заглядывает. Ощущение, что если открыть и предложить, то внутрь войдёт», – рассказала женщина.

В комментариях сибирячке ответили, что голубь явно свадебный и его нельзя оставлять на улице. Одна из пользовательниц написала, что однажды к ней на карниз тоже прилетел голубь, которого ранили другие животные. Девушка выходила птицу, а после отдала в бывшую лабораторию экологического воспитания.

«Они согласились его взять, так как он породистый и раненый. Потом я его навещала. Это оказалась голубка. Они её вылечили, и она там даже нашла себе пару, такого же красивого голубя. Попробуйте пойти таким путём, если не найдёте хозяина», – посоветовала пользовательница.

Позднее Светлана рассказала, что голубь не дался ей в руки, сначала перелетел на другой балкон, а после улетел совсем.

Напомним, ранее в Новосибирске заметили необычного голубя с голубыми крыльями.