Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске умер детский врач-невролог Олег Корень

Фото В Новосибирске умер детский врач-невролог Олег Корень
Фото В Новосибирске умер детский врач-невролог Олег Корень

Фото со страницы Олега Корня в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске в возрасте 56 лет скончался известный детский невролог Олег Корень. Это подтвердили в научно-практическом центре «Инновации и здоровье», где работал врач.

Детский врач-невролог Олег Корень скончался в Новосибирске в возрасте 56 лет. Об этом написала на своей странице активистка Александра Попова, также информацию подтвердили в научно-практическом центре «Инновации и здоровье», где работал врач.

«Я не могу это осознать и поверить. Олег Леонидович был не только прекрасным врачом, но и порядочным и сострадательным человеком с большой буквы. Он верил в каждого ребенка. Будет очень его не хватать», — говорится в публикации Поповой.

По информации СМИ, 14 ноября родные врача обращались в правоохранительные органы в связи с его пропажей. Корень не выходил на связь с близкими с 11 ноября.

Детским неврологом он проработал более 30 лет. Специализировался на нарушениях развития в детском возрасте, расстройствах аутистического спектра и наследственных заболеваниях нервной системы.

Напомним, 14 ноября стало известно, что в Новосибирске скончался актёр Владимир Казанцев. Он долгое время играл в театре «Старый дом» и запомнился многим как Городовичок.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

1

Теги

Новосибирск
врач
невролог
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14790
Медик из Кузбасса попросила Путина отменить обязательные QR-коды
14415
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
11086
В Новосибирске жители Кировского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах
10515
Под Новосибирском мать пятилетнего ребёнка умерла от усталости
9122
Голову разорвёт от боли: названы самые опасные дни магнитных бурь в ноябре 2021 года
8431
Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребёнка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика
8018
Россияне получат по 12000 рублей от ПФР в ноябре 2021 года