В Новосибирске умер детский врач-невролог Олег Корень

Фото со страницы Олега Корня в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске в возрасте 56 лет скончался известный детский невролог Олег Корень. Это подтвердили в научно-практическом центре «Инновации и здоровье», где работал врач.

Детский врач-невролог Олег Корень скончался в Новосибирске в возрасте 56 лет. Об этом написала на своей странице активистка Александра Попова, также информацию подтвердили в научно-практическом центре «Инновации и здоровье», где работал врач.

«Я не могу это осознать и поверить. Олег Леонидович был не только прекрасным врачом, но и порядочным и сострадательным человеком с большой буквы. Он верил в каждого ребенка. Будет очень его не хватать», — говорится в публикации Поповой.

По информации СМИ, 14 ноября родные врача обращались в правоохранительные органы в связи с его пропажей. Корень не выходил на связь с близкими с 11 ноября.



Детским неврологом он проработал более 30 лет. Специализировался на нарушениях развития в детском возрасте, расстройствах аутистического спектра и наследственных заболеваниях нервной системы.

Напомним, 14 ноября стало известно, что в Новосибирске скончался актёр Владимир Казанцев. Он долгое время играл в театре «Старый дом» и запомнился многим как Городовичок.