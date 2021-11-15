В Новосибирске в новом асфальте на Ватутина появились ямы

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Новое асфальтовое покрытие на улице Ватутина в Новосибирске местами разрушилось, в результате на проезжей части образовались глубокие ямы.

Ещё один отремонтированный участок в Новосибирске вызвал у горожан вопросы. На дороге на улице Ватутина, где всего несколько дней назад завершилась укладка асфальта, образовались глубокие ямы.

«Ненадолго хватило асфальта, который был уложен на улице Ватутина. Спустя несколько дней покрытие уже испещрено ямками», — констатировали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Высказался по этому поводу и автоэксперт Сергей Воронов. На своей странице в Facebook он также опубликовал фото испорченной дороги и вспомнил о новых технологиях, с применением которых, как утверждалось, выполнялись работы.

Напомним, что жалоб на качество ремонта дорог в Новосибирске стало настолько много, что мэр Анатолий Локоть поручил специальной лаборатории брать пробы нового асфальтобетонного покрытия и тщательно оценивать его качество. Отремонтированные объекты будут принимать, только если подрядчик выполнил все обязательства, а дорожное полотно соответствует нормативам.