В Новосибирске дорожная лаборатория проверит новый асфальт после жалоб жителей

Фото Густаво Зырянова

Специальная лаборатория в Новосибирске возьмёт пробы нового асфальтобетонного покрытия дорог, чтобы оценить их качество. Соответствующее поручение дал мэр Анатолий Локоть, отметив, что от жителей поступает много претензий по поводу укладки асфальта.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился взять пробы нового асфальтобетонного покрытия городских дорог. Объекты будут приняты, только если подрядчики выполнили все обязательства, а качество дорожного полотна соответствует нормативам, подчеркнул он.

«Очень много жалоб в соцсетях и СМИ по укладке асфальта. Справедливая критика. Я ставлю задачу проверить каждый факт и обратить особое внимание во время лабораторных испытаний на соответствующие показатели — наличие воды и так далее. Вырубки должны быть внимательно проанализированы», — предупредил градоначальник.

По словам Локтя, вопросы вызывают дороги на Вокзальной магистрали, Волочаевской и Ватутина. Если проверка качества покрытия выявит недочёты, на следующий год подрядчик обязан будет за свой счёт довести его до соответствующего качества.

Напомним, в конце октября в Новосибирске экстренно начали дорожные работы на улице Ленина. Производились они в снегопад, что возмутило многих жителей и общественников. Они усомнились, что уложенное во время осадков асфальтовое покрытие прослужит долго. В мэрии заявили, что не намерены оплачивать такие работы.