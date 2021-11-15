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В Новосибирске задержан сбежавший из колонии-поселения заключённый

Фото В Новосибирске задержан сбежавший из колонии-поселения заключённый
Фото В Новосибирске задержан сбежавший из колонии-поселения заключённый

Фото ГУФСИН по Новосибирской области

15 ноября сотрудники ФСИН задержали осуждённого, который сбежал с рабочего места из колонии-поселения.

12 ноября в Новосибирске сбежал из колонии-поселения Алексей Алексеев, который был осуждён за разбой и грабёж. Мужчину задержали сотрудники полиции спустя четверо суток, 15 ноября. Об этом сообщили на официальном сайте ГУФСИН России по Новосибирской области.

Алексеев отбывал наказание в колонии-поселении № 8 по двум статьями уголовного кодекса России – за разбой и грабёж. 12 ноября он самовольно покинул рабочее место, которое находится на выводном объекте колонии вне режимной территории. То есть здесь осуждённые содержатся без охраны, но под надзором. Они имеют право свободно передвигаться, однако в пределах муниципального образования.

Отсутствие Алексеева заметили при плановой проверке. В полиции распространяли его фотографии, а также обратились ко всем, кто располагает информацией о сбежавшем. Его сумели найти только спустя четверо суток, 15 ноября.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУФСИН России по Новосибирской области задержан осуждённый Алексеев А.С., самовольно покинувший рабочее место выводного объекта участка колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области», – сообщили в службе.

Напомним, что в Новосибирске продолжают разыскивать убийцу 24-летней девушки.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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