В Новосибирске женщина заразилась COVID-19 через неделю после вакцинации

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жительница Новосибирска заболела коронавирусом спустя неделю после вакцинации.

В Новосибирске девушка заразилась коронавирусом после вакцинации. Как она перенесла прививку, сибирячка рассказала медиа.

«Появились обычные симптомы, о которых рассказывают вирусологи, только не было кашля и место укола почти не болело», – заявила девушка.

Сибирячка рассказала изданию «МК-Новосибирск», что вакцинировалась от коронавируса в конце октября, а через неделю у нее диагностировали болезнь. Спустя три часа после прививки у нее поднялась температура до 38,6 градусов. На следующий день появился озноб и головокружение. Женщина выпила жаропонижающие таблетки, это помогло ей сбить температуру, однако через неделю она снова поднялась. Кроме того, появились такие симптомы болезни, как насморк, головная боль, сонливость и слабость.

Сибирячка списала это на банальную простуду, однако еще через несколько дней женщина перестала чувствовать запахи. ПЦР-тест оказался положительным. Она уверена, что заболела из-за сниженного иммунитета после вакцинации. Кроме того, коронавирусом заболел и супруг женщины.

Ранее Сиб.фм писал, что житель Новосибирска заболел после вакцинации от коронавируса и заразил ковидом всех родственников.