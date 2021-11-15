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В Новосибирской области 62 класса ушли на дистант из-за коронавируса

Фото В Новосибирской области 62 класса ушли на дистант из-за коронавируса
Фото В Новосибирской области 62 класса ушли на дистант из-за коронавируса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В школах Новосибирской области зафиксировано 109 случаев коронавируса, на дистанционное обучение отправлены 62 класса в 46 школах.

В Новосибирской области коронавирусом заболел 81 школьник и 28 работников образовательных учреждений. При этом на дистанционное обучение переведены 62 класса в 46 школах региона. Об этом 15 ноября на заседании правительства сообщил министр образования Сергей Федорчук.

«По данным на 14 ноября, коронавирусом у нас болеют 109 человек – 81 ребёнок и 28 взрослых. Это что касается школ. В детских садах подтверждено 53 случая заражения. Болеют 22 ребёнка и 33 взрослых», – отметил министр.

Всего на больничном на сегодняшний день находятся 1299 работников сферы образования. Из них только 56 человек – в связи с коронавирусной инфекцией. Остальные – из-за ОРВИ.

Напомним, за неделю нерабочих дней в Новосибирской области выросла заболеваемость коронавирусом.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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