Заболеваемость COVID-19 выросла в Новосибирске на 119 случаев после нерабочих дней

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Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области после нерабочих дней с 1 по 7 ноября выросла на 119 случаев. Это следует из данных регионального оперативного штаба.

Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Новосибирской области после периода нерабочих дней. За неделю, с 1 по 7 ноября, в регионе было выявлено 2595 случаев заражения коронавирусной инфекцией. После окончания каникул, с 8 по 14 ноября, COVID-19 заразились 2714 человек. Это на 119 случаев больше, чем неделей ранее.

В то же время смертность от коронавируса уменьшилась – с 93 случаев на нерабочей неделе до 92 летальных исходов. Такие данные приводятся в сводке оперативного штаба по коронавирусу.

Заболеваемость коронавирусом в регионе растёт уже несколько недель подряд. На совещании в правительстве 25 октября глава Роспотребнадзора области Александр Щербатов заявил о росте заболеваемости коронавирусом на 19 %.

«Мы шестую неделю подряд наблюдаем рост заболеваемости коронавирусом. Если на 38-й неделе было зафиксировано 1170 заболевших, то на прошлой неделе – уже 2316 человек. Рост – на 19 процентов, или на 373 человека», – сказал Щербатов.

13 ноября вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что за последнюю неделю ситуация с распространением COVID-19 ухудшилась в пяти регионах России. Среди них отмечена и Новосибирская область.

Напомним, в Новосибирской области с 12 ноября для посещения объектов общепита требуется QR-код, справка о перенесённом коронавирусе или медотвод.