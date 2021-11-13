Вице-премьер Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в Новосибирской области

Фото с сайта Правительства России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала об ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, что за последнюю неделю ситуация с распространением COVID-19 ухудшилась в пяти регионах России. Среди них отмечена и Новосибирская область.

По словам Голиковой, эти регионы перешли из оранжевой зоны в красную на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф.

«Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области», —

уточнила она.

12 ноября в Новосибирской области снова обновилось рекордное количество заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки — зафиксировали 407 случаев.

Напомним, по данным оперативного штаба, на 10 ноября в Новосибирской области от COVID-19 умерли 3 500 человек, 500 из них скончались в ноябре.

О том, как сейчас переносят заболевание коронавирусом жители Новосибирска, в каких симптомах он проявляется и с чем можно столкнуться, мы рассказывали здесь.