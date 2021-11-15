В Новосибирской области школьники изнасиловали 13-летнюю девочку

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Трое школьников изнасиловали 13-летнюю девочку в Новосибирской области.

В поселке Чистоозерное Новосибирской области трое подростков изнасиловали 13-летнюю девочку, сообщили в правоохранительных органах.

По словам матери пострадавшей девочки, все случилось 9 ноября на летней кухне одного из частных домов поселка. 13-летнюю девочку изнасиловали трое учеников местной школы – двое приятелей-девятиклассников и младший брат одного из них.

По данному факту возбуждено уголовное дело. При этом ранее подростки, совершившие преступление, к ответственности не привлекались и на учете в ПДН не состояли.

Директор школы, в которой учится пострадавшая девочка, отказалась комментировать произошедшее и заявила, что «с ней все в порядке».

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области 25-летний парень напоил и изнасиловал школьницу.