Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

Авто общество

В Новосибирской области стало в 2 раза больше элитных автомобилей

Фото В Новосибирской области стало в 2 раза больше элитных автомобилей
Фото В Новосибирской области стало в 2 раза больше элитных автомобилей

Фото pixabay.com

Новосибирская область вошла в топ-10 по элитным автомобилям среди регионов России.

За 2020 год в Новосибирской области насчитали порядка 2 тысяч зарегистрированных элитных автомобилей, стоимость которых свыше 5 млн рублей. Этот показатель почти на 86 % выше, чем годом ранее. Об этом сообщается в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza и Федеральной налоговой службы.

Отметим, что элитными считаются машины, которые стоят от 5 млн рублей, поэтому в исследовании автомобили стоимостью от 3 до 5 млн не учитывались.

Новосибирская область вошла в десятку регионов по количеству дорогих автомобилей. На первом месте находится Москва, где зарегистрировано 30,8 тысячи элитных машин, в Санкт-Петербурге – 10,7 тысячи, в Московской области – 8,5 тысяч, в Краснодарском крае – 4,6 тысячи, в Татарстане – 2,6 тысячи, в Свердловской области – 2,33 тысячи, в Ростовской области – 2,3 тысячи. На 8-м месте находится Новосибирская область с 2 тысячами элитных автомобилей.

В России общее число дорогостоящих машин выросло на 97,6 тысячи (на 22 %). Из них большая часть (87 тысяч) относится к премиальному сегменту стоимостью от 5 до 10 млн рублей. Оставшиеся автомобили (10,5 тысяч) стоят более 10 млн рублей.

Напомним, ранее под Новосибирском неизвестные угнали с парковки элитного жилого дома автомобиль Lexus LX-570 за 8 млн рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14000
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
10866
В Новосибирске жители Кировского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах
10026
Под Новосибирском мать пятилетнего ребёнка умерла от усталости
8284
Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребёнка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика
7578
В России вырастут цены на интернет и домашнее телевидение
7554
Голову разорвёт от боли: названы самые опасные дни магнитных бурь в ноябре 2021 года
7348
В Новосибирске задержали 10 лжебанкиров, навязывавших людям кредиты