В Новосибирской области стало в 2 раза больше элитных автомобилей

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Новосибирская область вошла в топ-10 по элитным автомобилям среди регионов России.

За 2020 год в Новосибирской области насчитали порядка 2 тысяч зарегистрированных элитных автомобилей, стоимость которых свыше 5 млн рублей. Этот показатель почти на 86 % выше, чем годом ранее. Об этом сообщается в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza и Федеральной налоговой службы.

Отметим, что элитными считаются машины, которые стоят от 5 млн рублей, поэтому в исследовании автомобили стоимостью от 3 до 5 млн не учитывались.

Новосибирская область вошла в десятку регионов по количеству дорогих автомобилей. На первом месте находится Москва, где зарегистрировано 30,8 тысячи элитных машин, в Санкт-Петербурге – 10,7 тысячи, в Московской области – 8,5 тысяч, в Краснодарском крае – 4,6 тысячи, в Татарстане – 2,6 тысячи, в Свердловской области – 2,33 тысячи, в Ростовской области – 2,3 тысячи. На 8-м месте находится Новосибирская область с 2 тысячами элитных автомобилей.

В России общее число дорогостоящих машин выросло на 97,6 тысячи (на 22 %). Из них большая часть (87 тысяч) относится к премиальному сегменту стоимостью от 5 до 10 млн рублей. Оставшиеся автомобили (10,5 тысяч) стоят более 10 млн рублей.

Напомним, ранее под Новосибирском неизвестные угнали с парковки элитного жилого дома автомобиль Lexus LX-570 за 8 млн рублей.