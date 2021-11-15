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Новосибирский юрист Елена Повова оценила законность введения QR-кодов

Фото Новосибирский юрист Елена Повова оценила законность введения QR-кодов
Фото Новосибирский юрист Елена Повова оценила законность введения QR-кодов

Фото Густаво Зырянова

Действие системы QR-кодов могут расширить по всей России. В Госдуме 15 ноября рассмотрят законопроекты, в случае принятия которых их начнут требовать в общественном транспорте и магазинах. Многие задаются вопросом, законно ли это. На актуальный вопрос ответила юрист Елена Попова.

Госдума в понедельник, 15 ноября, рассмотрит два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест (включая магазины) и для пользования железнодорожным и авиатранспортом.

Мнения насчёт законности данных мер расходятся, в том числе в экспертной среде. Юрист из Новосибирска Елена Попова объяснила, кто прав.

«Позиция законодателя основана на положении закона. У нас введён режим повышенной готовности. Он упоминается в законе. Данный режим разрешает ограничивать наши права, установленные Конституцией и федеральными законами. Это даёт право правительству с его подзаконными актами ставить меньшие по юридической силе документы над более сильными. Поэтому введение QR-кодов и увольнения за их отсутствием законны», — пояснила она в комментарии «МК в Новосибирске».

Напомним, что если законопроекты примут, доступ в общественные места, авиа- и железнодорожный транспорт до 1 февраля 2022 года ещё будет возможен по отрицательному ПЦР-тесту на COVID-19. После этой даты начнут принимать только QR-коды и медотводы.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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