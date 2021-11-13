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общество

Законопроект об обязательных QR-кодах в России внесён в Госдуму

Фото Законопроект об обязательных QR-кодах в России внесён в Госдуму
Фото Законопроект об обязательных QR-кодах в России внесён в Госдуму

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Правительство РФ подготовило законопроекты об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и некоторых видах транспорта.

Правительство Российской Федерации направило в Госдуму несколько законопроектов, касающихся обязательного использования QR-кодов при посещении общественных мест и пользования транспортом. Как указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Правительства РФ, «предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом».

В первом законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”» уточняется, что QR-коды не понадобятся для посещения аптек, а также магазинов и организаций с питанием и товарами первой необходимости.

Для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, заведений общепита и объектов розничной торговли будет необходимо предъявить QR-код о прививке; документ, подтверждающий перенесённый коронавирус; медотвод от вакцинации.

Конкретный список мест, для доступа к которым потребуется QR-код, должны будут определить региональные власти.

Такие меры планируется ввести до 1 июня 2022 года, при этом до 1 февраля можно будет проходить по отрицательным ПЦР-тестам. После1 февраля такая возможность сохранится только при наличии медотвода.

Согласно второму законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон “Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации”», меняется порядок использования QR-кодов на ж/д- и авиатранспорте.

Теперь для передвижения на этих видах транспорта также потребуется предъявить QR-код о пройденной вакцинации; документ, подтверждающий перенесённый COVID-19 либо медотвод.

Отмечается, что «до даты, которую своим нормативным актом установит Правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста».

В сообщении на сайте Правительства указано, что речь идёт о междугородных и международных перевозках.

Напомним, о том, через какое время выдаётся QR-код о вакцинации после введения препарата, мы объясняли здесь.

Как ранее писал Сиб.фм, 12 ноября пропускная система QR-кодов начала действовать в кафе, ресторанах, барах и других заведениях общественного питания в Новосибирске. Теперь попасть на фудкорты смогут только вакцинированные или переболевшие новосибирцы.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус
ограничения
Ковид
вакцинация
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