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Вакцинация «Спутник Лайт», «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» – через сколько дней после прививки придёт QR-код

Фото Вакцинация «Спутник Лайт», «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» – через сколько дней после прививки придёт QR-код
Фото Вакцинация «Спутник Лайт», «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» – через сколько дней после прививки придёт QR-код

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Сертификат вакцинированного с QR-кодом автоматически появляется в личном кабинете на сайте «Госуслуги» не позднее трёх дней после получения финальной дозы вакцины. В сертификате указана вакцина, которой сделана прививка от COVID-19. Скорость формирования сертификата зависит не от типа вакцины, а от передачи информации из поликлиники в регистр вакцинированных.

«Сертификат формируется на русском и на английском языках не позднее 3 календарных дней после внесения в информационный ресурс сведений о завершении... вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – сказано в документах, утверждённых Минздравом РФ.

После полной вакцинации электронный сертификат появится на портале, в приложении «Госуслуги» и в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». Сертификат содержит отметки о датах вакцинации, названии и серии вакцины, а также QR-код для проверки.

Фото Вакцинация «Спутник Лайт», «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» – через сколько дней после прививки придёт QR-код 2
«Сертификат и QR-код автоматически сформируются после вакцинации вторым компонентом. В случае, если вы делаете ревакцинацию, QR-код появится в кабинете после первой же инъекции. Сведения о вас внесут в регистр вакцинированных. Сертификат должен появиться в течение 3 календарных дней», – сообщает сайт «Госуслуги».

На практике сертификат обычно приходит быстрее – через сутки. Трое суток – это срок, после которого пора беспокоиться и принимать меры.

«Если... сертификат не приходит в течение 3 суток, сообщите об ошибке.

При получении жалобы выдаётся временный сертификат с QR-кодом. Он действует 14 дней и аннулируется после получения ответа от ведомства», – сообщают «Госуслуги».

Сбои при формировании сертификата часто возникают из-за задержек с передачей информации от медучреждения в электронный регистр вакцинированных либо из-за проблем с учётной записью пациента на «Госуслугах».

Фото Вакцинация «Спутник Лайт», «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» – через сколько дней после прививки придёт QR-код 3

Информация для выдачи сертификата может поступать от медорганизаций с задержками или ошибками – с проблемами сталкиваются до 20 % пользователей, предупреждают «Госуслуги». Если сертификат не пришёл через сутки, рекомендуется зайти в личный кабинет и проверить данные паспорта, СНИЛС и дату рождения.

Фото Вакцинация «Спутник Лайт», «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» – через сколько дней после прививки придёт QR-код 4

Учётная запись должна быть подтверждённой. Обратиться в медорганизацию и уточнить, правильно ли отражены ваши личные данные и передана ли информация в систему «Госуслуг».

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, какой штраф грозит за использование чужого QR-кода и какие зарубежные страны признают сертификат с любой российской вакциной, а какие – только «Спутник V».

 

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Автор:
Дамир Трубников

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вакцина
коронавирус
ограничения
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