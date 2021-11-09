Можно ли получить QR-код при наличии антител: почему переболевших коронавирусом россиян не пустят в кафе без справки

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании приходит в личный кабинет на портале «Госуслуги», если диагноз COVID-19 подтверждён документально, то есть официально поставлен в медучреждении. Результат теста на антитела не является основанием для получения QR-кода, если только врач в поликлинике не счёл его достаточным для поставленного диагноза.

«Результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не является основанием для получения QR-кода и сертификата о перенесённом COVID-19. Справка о наличии антител к COVID-19 не может быть использована в качестве пропуска, так как не содержит QR-код», – предупреждает портал «Госуслуги».

«Если не обращались в медицинскую организацию и вам не поставили диагноз COVID-19 (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2), то не сможете получить QR-код».

Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется в личном кабинете на «Госуслугах» после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании – если диагноз COVID-19 подтверждён документально.

«Подтверждён документально» означает, что информация от медучреждения, где пациент лечился, должна быть передана в систему «Госуслуг», а не «потеряться по дороге».

Информация для выдачи сертификата может поступать от медорганизаций с задержками или ошибками – с проблемами сталкиваются до 20 % пользователей, предупреждают «Госуслуги».

Если сертификат не пришёл через сутки, рекомендуется зайти в личный кабинет и проверить данные паспорта, СНИЛС и дату рождения. Учётная запись должна быть подтверждённой. Обратиться в медорганизацию и уточнить, правильно ли отражены ваши личные данные и передана ли информация в систему госуслуг. Но только в случае, если диагноз COVID-19 (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2) был поставлен вам лечащим врачом и внесён в медицинскую карту. Иначе считается, что вы не болели коронавирусом, какой бы уровень антител не показывал ваш тест.

Документы, заменяющие QR-код вакцинированного от COVID-19 и являющиеся таким же пропуском в кафе, – это: сертификат о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, отрицательный результат ПЦР-теста, действительного в течение трёх дней с момента исследования, справка, подтверждающая, что гражданин перенёс COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести месяцев, либо справка о наличии противопоказаний к вакцинации.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, какой штраф грозит за использование чужого QR-кода.