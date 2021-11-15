Жителя Новосибирска обвинили в краже колбасы в магазине «Ярче»

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13 ноября в Новосибирске в «Ярче» произошла потасовка между покупателем и продавцами магазина.

В Новосибирске произошёл конфликт между покупателем и продавцом в магазине «Ярче»: покупателя обвинили в кража колбасы, а после оскорбили. Об этом он рассказал в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Парень поделился, что потасовка произошла 13 ноября в магазине на Дуси Ковальчук. В «Ярче» молодой человек положил в сумку свои перчатки, однако продавщица решила, что это была колбаса.

«Сразу ко мне подбежала сотрудница Нина, начала нецензурно общаться и оскорблять меня, обвиняя в краже колбасы. Я попросил её посмотреть камеры, после чего снова получил долю оскорблений в свой адрес», – рассказал молодой человек.

Затем покупатель включил телефон и начал записывать конфликт, однако видео к посту он не прикрепил. Парень рассказал, что продавец попыталась отнять у него телефон и ударила в пах. На помощь ей пришёл другой сотрудник, который, по словам парня, избил его. Молодой человек пообещал, что напишет заявление по факту избиения и клеветы.

Под постом оставил комментарий пользователь, который представился сотрудником этого магазина. По его словам, работники «Ярче» действительно видели, что парень сложил товар в сумку. Кроме того, он отказался показывать содержимое сумки, а также провоцировал и оскорблял продавцов.

Сам парень написал, что не смог дождаться полицию и ушёл с места инцидента.

Напомним, ранее в Новосибирске на покупательницу упала витрина холодильника в магазине.