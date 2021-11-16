86 % новосибирцев трудились в нерабочие дни

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Подавляющее большинство жителей Новосибирской области не прекращали трудиться в нерабочие дни, выяснили социологи.

Только каждый 10-й россиянин воздержался от работы в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, узнали в службе исследований онлайн-платформы по поиску вакансий и сотрудников hh.ru. Подавляющее большинство граждан продолжали трудиться (91 %).

Если говорить о Новосибирской области, то в регионе на работу во время «ковидных каникул» вышли 86 % опрошенных. При этом 84 % — по инициативе работодателя, 16 % — по собственной.

В основном по своей воле работали представители сферы науки и образования, а также сфер искусства, развлечений и масс-медиа.

Больше половины (58 %) новосибирцев признались, что вышли на работу, поскольку не хотели терять в доходах. Ещё 23 % не успевали закончить важные дела, а 19 % не желали проводить время дома.

Напомним, что нерабочие дни в Новосибирской области завершились 8 ноября, продлевать их власти не стали. Большая часть жителей были против того, чтобы период отдыха затягивался.