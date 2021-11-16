Подземный переход построят на площади Гарина-Михайловского в Новосибирске

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Компания ООО «Сталкер» получила разрешение мэрии Новосибирска на строительство подземного перехода перед вокзалом. В управлении архитектурно-строительной инспекции отметили, что с его появлением пассажиры смогут безопасно попадать на остановку общественного транспорта.

На площади Гарина-Михайловского перед вокзалом Новосибирск-Главный появится подземный переход. Мэрия выдала разрешение на его строительство ООО «Сталкер».

В управлении архитектурно-строительной инспекции пояснили, что разрешение было выдано по заявлению застройщика и документам, которые он предоставил. Согласно им ООО «Сталкер» имеет договор аренды земельного участка от 1 июня 2018 года сроком до 31 мая 2028 года.

Новый подземный переход обеспечит пассажирам безопасный доступ к остановке общественного транспорта, отметили в мэрии.

Напомним, ранее мэрия Новосибирска разрешила застройку остова Высокий в Первомайском районе. Там планируют построить гостиницу и яхт-клуб.