Подземный переход построят на площади Гарина-Михайловского в Новосибирске

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Компания ООО «Сталкер» получила разрешение мэрии Новосибирска на строительство подземного перехода перед вокзалом. В управлении архитектурно-строительной инспекции отметили, что с его появлением пассажиры смогут безопасно попадать на остановку общественного транспорта.
На площади Гарина-Михайловского перед вокзалом Новосибирск-Главный появится подземный переход. Мэрия выдала разрешение на его строительство ООО «Сталкер».
В управлении архитектурно-строительной инспекции пояснили, что разрешение было выдано по заявлению застройщика и документам, которые он предоставил. Согласно им ООО «Сталкер» имеет договор аренды земельного участка от 1 июня 2018 года сроком до 31 мая 2028 года.
Новый подземный переход обеспечит пассажирам безопасный доступ к остановке общественного транспорта, отметили в мэрии.
Напомним, ранее мэрия Новосибирска разрешила застройку остова Высокий в Первомайском районе. Там планируют построить гостиницу и яхт-клуб.
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