Общественник из Новосибирска Коптев раскритиковал введение системы QR-кодов в России

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Представитель новосибирского отделения общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» Евгений Коптев заявил, что к здоровью людей система QR-кодов не имеет никакого отношения.

Общественник Евгений Коптев назвал введение системы QR-кодов в стране началом сегрегации людей: на тех, кому разрешено посещать публичные места, и тех, кто этой возможности не имеет. По его словам, QR-код не показывает статус – болеет человек или нет, а демонстрирует факт обращения человека к медикам.

Коптев также отметил, что ему непонятно, почему переболевший коронавирусом человек получает QR-код со сроком действия в полгода, а вакцинированный – со сроком действия в год, хотя должно быть всё наоборот.

«Считается, что переболевший получает более полный иммунитет, так как его организм контактировал не только с белком, который вводится при вакцинировании, а с «полным вирусом». Поэтому иммунитет – более «полный». Почему тогда вакцина в приоритете?! Непонятно», – пояснил общественник.

Коптев допустил всеобщую вакцинацию людей только при условии, если власти возьмут на себя ответственность за возможные последствия после прививки. Однако сегодня, по его словам, прививочная кампания в России действует по «добровольно-принудительному» принципу без каких-либо гарантий для человека.

Напомним, с 12 ноября в Новосибирске заработала система QR-кодов для заведений общепита.