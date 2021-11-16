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Результаты розыгрыша 100 000 рублей среди вакцинированных 16 ноября: полный список выигравших номеров на сайте бонусзаздоровье

Фото Результаты розыгрыша 100 000 рублей среди вакцинированных 16 ноября: полный список выигравших номеров на сайте бонусзаздоровье
Фото Результаты розыгрыша 100 000 рублей среди вакцинированных 16 ноября: полный список выигравших номеров на сайте бонусзаздоровье

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

16 ноября 2021 года состоится третий розыгрыш 100 000 рублей за вакцинацию. Номера сертификатов-победителей можно будет проверить на сайте бонусзаздоровье.рф. После первых розыгрышей список выигрышных номеров сертификатов вакцинированных от COVID-19 был опубликован уже на следующий день.

В ходе двух первых розыгрышей 1000 денежных призов по 100 тысяч рублей были разыграны среди вакцинированных россиян 14 сентября и 14 октября 2021 года. Практика показывает, что список выигрышных номеров сертификатов вакцинации появлялся на сайте бонусзаздоровье.рф на следующий день после розыгрыша.

Дата третьего розыгрыша 100 тысяч рублей за вакцинацию – 16 ноября.

В число участников автоматически попадают все россияне, вакцинированные от COVID-19 до даты розыгрыша. А это 57,9 млн человек,

по данным сайта стопкоронавирус.рф на 12 ноября.

Фото Результаты розыгрыша 100 000 рублей среди вакцинированных 16 ноября: полный список выигравших номеров на сайте бонусзаздоровье 2
«Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов. Информация о призе также будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена победителю посредством push-уведомления. Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на ЕПГУ и не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты "Мир"», – сказано на официальном сайте Правительства РФ.

Фото Результаты розыгрыша 100 000 рублей среди вакцинированных 16 ноября: полный список выигравших номеров на сайте бонусзаздоровье 3

Номера-победители третьего розыгрыша 16 ноября станут доступны в разделе «Номера победивших сертификатов» на сайте бонусзаздоровье.рф.

Их легко найти через специальное окно поиска в правом нижнем углу на любой странице сайта. В него необходимо ввести свой номер сертификата о вакцинации, состоящий из 16 цифр, а затем кликнуть «найти». Если используется мобильная версия, то поле для ввода номера сертификата будет внизу экрана.

Напоминаем, до конца 2021 года состоится два розыгрыша: по одному в ноябре и декабре. Постановление № 1864 от 30 октября 2021 года подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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розыгрыш
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