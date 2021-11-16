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общество

Снова по 10 000 рублей: правительство нашло деньги на новые выплаты россиянам

Фото Снова по 10 000 рублей: правительство нашло деньги на новые выплаты россиянам
Фото Снова по 10 000 рублей: правительство нашло деньги на новые выплаты россиянам

Pixabay.com

Россияне могут получить новые денежные выплаты от государства.

Россиянам пообещали новые денежные выплаты от правительства. Как сообщают медиа, бюджет государства позволяет ввести новую выплату.

Если раньше власти объясняли отказ от назначения новых выплат гражданам нехваткой денег в бюджете, то теперь средства найдены.

Минфин России привел отчет о федеральном бюджете страны за десять месяцев 2021 года. К ноябрю профицит казны превысил 2,1 триллиона рублей. К концу года эксперты прогнозируют рост этой цифры.

Аналитики отметили, что такие показатели неизрасходованных средств не даст правительству отказаться от выплаты новых денежных пособий гражданам. Кроме того, о новых пособия не раз говорили в правительстве, в том числе министр финансов страны Антон Силуанов, сообщает PRIMPRESS. Эксперты полагают, что объявление о новых выплатах россиянам озвучит президент страны Владимир Путин уже в декабре 2021 года.

Ранее Сиб.фм писал, что россияне получат по 16 000 рублей от ПФР в течение 10 дней.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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