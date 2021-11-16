В ФМБА рассказали, кто может умереть после прививки от COVID-19

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В Федеральном медико-биологическом агентстве ответили, кто может умереть от COVID-19 после прививки.

Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров перечислил случаи, когда человек может скончаться от коронавируса после вакцинации, сообщили медиа.

«Можно вакцинироваться, заболеть и умереть. Это вполне реально», – заявил инфекционист.

Эксперт ФМБА подчеркнул, что пациенты умирают не от самой вакцины, а после нее. В качестве спускового механизма выступает болезнь. Такой вариант развития сценария возможен, если вакцина не подействовала на человека. При этом Владимир Никифоров отметил, что число людей, на которых прививка не действует, остается незначительным. Однако ни одна вакцина не дает абсолютной гарантии защиты от инфекции.

Помимо того, риск может возникнуть в случае неправильного хранения препарата – тогда вакцина лишается своих свойств.

Третий фактор смерти после вакцинации – это подделка сертификатов о прививке. Эксперт Федерального медико-биологического агентства отметил, что у многих умерших от COVID-19 пациентов были обнаружены поддельные сертификаты о вакцинации, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, что бессимптомно переболевшие коронавирусом россияне смогут получить QR-коды.