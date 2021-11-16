Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Ленобласти неизвестный украл из квартиры студента 150 тысяч рублей

Фото В Ленобласти неизвестный украл из квартиры студента 150 тысяч рублей
Фото В Ленобласти неизвестный украл из квартиры студента 150 тысяч рублей

Фото pixabay.com

В Ленобласти грабитель проник в квартиру студента и украл оттуда его паспорт и деньги в особо крупном размере. Сам хозяин квартиры испугался и убежал.

В Ленобласти сотрудники полиции задержали мужчин, подозреваемых в разбое. Об этом сообщает Online47 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ночь с 14 на 15 ноября в Кингисеппском районе в полицию обратился студент. Он рассказал о том, что неизвестный разбил окно в его квартире на первом этаже и проник внутрь. По словам заявителя, у молодого человека был с собой нож. Он украл из квартиры паспорт студента и 150 тысяч рублей, а после скрылся.

Сам студент во время ограбления испугался нападавшего и убежал из квартиры.

На место прибыли сотрудники полиции для поведения оперативно-разыскных мероприятий. Они смогли задержать подозреваемого – им оказался местный житель 2004 года рождения (17-18 лет). Кроме того, было установлено, что к ограблению причастен другой мужчина в возрасте 27 лет.

По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище»). Наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в 1 млн рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске в обувном магазине женщина ограбила покупательницу – ею оказалась сотрудница ФСИН.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20329
Медик из Кузбасса попросила Путина отменить обязательные QR-коды
14711
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
11234
В Новосибирске жители Кировского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах
10731
Под Новосибирском мать пятилетнего ребёнка умерла от усталости
10309
Голову разорвёт от боли: названы самые опасные дни магнитных бурь в ноябре 2021 года
8480
Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребёнка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика
8246
Россияне получат по 12000 рублей от ПФР в ноябре 2021 года