В Ленобласти неизвестный украл из квартиры студента 150 тысяч рублей

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В Ленобласти грабитель проник в квартиру студента и украл оттуда его паспорт и деньги в особо крупном размере. Сам хозяин квартиры испугался и убежал.

В Ленобласти сотрудники полиции задержали мужчин, подозреваемых в разбое. Об этом сообщает Online47 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ночь с 14 на 15 ноября в Кингисеппском районе в полицию обратился студент. Он рассказал о том, что неизвестный разбил окно в его квартире на первом этаже и проник внутрь. По словам заявителя, у молодого человека был с собой нож. Он украл из квартиры паспорт студента и 150 тысяч рублей, а после скрылся.

Сам студент во время ограбления испугался нападавшего и убежал из квартиры.

На место прибыли сотрудники полиции для поведения оперативно-разыскных мероприятий. Они смогли задержать подозреваемого – им оказался местный житель 2004 года рождения (17-18 лет). Кроме того, было установлено, что к ограблению причастен другой мужчина в возрасте 27 лет.

По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище»). Наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в 1 млн рублей.

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