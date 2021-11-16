В Новосибирске на остановке столкнулись два автобуса

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Утром 16 ноября на остановке «Телецентр» столкнулись два автобуса. В результате один остался без части лобового остекления, а на улице Титова возник затор.

В Новосибирске на остановке «Телецентр» утром во вторник, 16 ноября, столкнулись два автобуса. ДТП произошло около 08:00 напротив дома на улице Титова, 13.

По словам очевидца, один водитель подрезал другого. В результате у оставшегося позади автобуса № 28 вывалилась часть лобового остекления. Из пассажиров никто серьёзных травм не получил, одна женщина ударилась головой о поручень. На Титова образовался затор.

Напомним, недавно в Новосибирске произошло другое ДТП с участием автобуса. Его водитель наехал на автомобиль «Яндекс.Такси», пострадали две пассажирки, которые находились в салоне легкового авто. Им потребовалась медицинская помощь.