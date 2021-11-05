В Новосибирске 2 девушки пострадали в ДТП с городским автобусом

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В Новосибирске автобус наехал на автомобиль «Яндекс.Такси», пострадали две пассажирки такси.

5 ноября на улице Доватора произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля компании «Яндекс.Такси». В результате аварии пострадали две пассажирки такси.

«Две девушки, которые в момент аварии находились в салоне автомобиля такси, обратились за медицинской помощью», – пишут в соцсетях.

В Новосибирске на улице Доватора 5 ноября произошло ДТП с участием автобуса и такси. Водитель общественного транспорта врезался в автомобиль «Яндекс.Такси», из-за чего у хэтчбека сильно повредился багажник. Двум девушкам, находившимся в этот момент в такси, потребовалась медицинская помощь.

Видео происшествия опубликовали в группе «АСТ-54» в социальных сетях. На кадрах видно, что автобус смял заднюю часть автомобиля такси и задел «Тойоту», после чего врезался в сугроб на встречной обочине. Пассажиры общественного транспорта не пострадали.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак встретилась с бывшим мужем и дочерью погибшей в ДТП уроженки Новосибирска Екатерины Тарасовой.

Сиб.фм писал, что в Новосибирской области погиб виновник ДТП с ребенком 4 ноября.