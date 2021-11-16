В Новосибирске заработала первая «Лента» нового формата

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Сеть «Лента» начала открывать в Новосибирске магазины нового формата — «Мини Лента». Первые две точки уже заработали на улице Титова и в Кольцово.

В Новосибирске появились первые магазины сети «Лента» нового формата — «Мини Лента». Пока они заработали в удалённых районах (на улице Титова и в Кольцово, ещё один вот-вот появится в Пашино), но вскоре откроются по всему городу.

«Мини Лента» — молодой проект. Первый магазин начал работать только в 2021 году в Подмосковье. На сегодняшний день, по данным 2ГИС, в Москве и Московской области открыто уже 25 торговых точек. В основном они расположены на окраинах.

В Санкт-Петербурге «Мини Лент» насчитывается уже более 30, причём некоторые из них в центре и поблизости.

Напомним, в конце октября в Новосибирске появился новый магазин SPAR. Он открылся в торгово-развлекательном центре «Сан Сити» на месте «Мегаса».