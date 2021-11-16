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Замначальника главка МВД Новосибирской области Ходаков избежал уголовного дела

Фото Замначальника главка МВД Новосибирской области Ходаков избежал уголовного дела
Фото Замначальника главка МВД Новосибирской области Ходаков избежал уголовного дела

Фото архив Сиб.фм

Следователи не стали возбуждать уголовное дело в отношении замначальника главного управления МВД по Новосибирской области Дмитрия Ходакова, которого подозревали в превышении должностных полномочий.

Замначальника регионального главка МВД Дмитрий Ходаков избежал уголовного преследования за то, что разрешил подчинённым проследить за финансовыми операциями депутата Госдумы РФ Веры Ганзи. Запрос в Росфинмониторинг о финансах парламентариев возможен только с санкции генпрокурора или в случае, когда идёт расследование уголовного дела. Ни того, ни другого обстоятельства зафиксировано не было.

Вера Ганзя пожаловалась на действия полицейского чина в прокуратуру Новосибирской области. Однако в действиях Ходакова состава преступления по статье «Превышение должностных полномочий» найдено не было, пишут журналисты HГC. Сотрудники надзорных органов выяснили, что запрос был сделан в связи с тем, что один из помощников Ганзи проходил по уголовному делу о незаконной миграции. Представители депутата свою причастность к расследованию отрицают.

Сама Вера Ганзя заявила, что интерес Ходакова к ней обусловлен её громкими заявлениями о коррупции, якобы процветающей в миграционном центре при МВД.

Напомним, ранее в Новосибирске бывшего полицейского приговорили к 3 годам заключения условно за ограбление руководителя крупной фирмы.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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