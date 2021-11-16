Замначальника главка МВД Новосибирской области Ходаков избежал уголовного дела

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Следователи не стали возбуждать уголовное дело в отношении замначальника главного управления МВД по Новосибирской области Дмитрия Ходакова, которого подозревали в превышении должностных полномочий.

Замначальника регионального главка МВД Дмитрий Ходаков избежал уголовного преследования за то, что разрешил подчинённым проследить за финансовыми операциями депутата Госдумы РФ Веры Ганзи. Запрос в Росфинмониторинг о финансах парламентариев возможен только с санкции генпрокурора или в случае, когда идёт расследование уголовного дела. Ни того, ни другого обстоятельства зафиксировано не было.

Вера Ганзя пожаловалась на действия полицейского чина в прокуратуру Новосибирской области. Однако в действиях Ходакова состава преступления по статье «Превышение должностных полномочий» найдено не было, пишут журналисты HГC. Сотрудники надзорных органов выяснили, что запрос был сделан в связи с тем, что один из помощников Ганзи проходил по уголовному делу о незаконной миграции. Представители депутата свою причастность к расследованию отрицают.

Сама Вера Ганзя заявила, что интерес Ходакова к ней обусловлен её громкими заявлениями о коррупции, якобы процветающей в миграционном центре при МВД.

Напомним, ранее в Новосибирске бывшего полицейского приговорили к 3 годам заключения условно за ограбление руководителя крупной фирмы.