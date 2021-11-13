В Новосибирске экс-полицейского осудили за кражу и разбой

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Кировский суд Новосибирска вынес приговор бывшему полицейскому: он ограбил пассажира, который оказался директором компании с выручкой более 130 млн рублей.

В Кировском районном суде 13 ноября определили наказание для бывшего сотрудника МВД, который ограбил мужчину, «голосовавшего» на дороге.

На сайте Следственного комитета по Новосибирской области сообщается, что доказательства, собранные следственным отделом Кировского района, признаны достаточными для внесения обвинительного приговора.

Суд признал бывшего полицейского виновным в совершении преступления по статьям «Кража» и «Разбой».

Как установили следствие и суд, 20 июня 2021 года подсудимый согласился подвезти мужчину, который был пьян «голосовал» на остановке «Жилмассив» в Октябрьском районе. Машина остановилась на улице Петухова, после чего водитель напал на пассажира: использовал газовый баллончик, а потом несколько раз ударил ногами и руками по голове. После того, как фигурант дела получил от потерпевшего почти пять тысяч наличными и банковскую карту, он уехал с места преступления. После этого водитель заправился на АЗС в Кировском районе, расплатившись карточкой пострадавшего.

Как указано на сайте Следственного комитета, суд назначил мужчине лишение свободы на 3 года и штраф размером 15 тысяч рублей. Наказание решено считать условным: с испытательным сроком 3 года и выполнением возложенных дополнительных обязательств.

О том, почему бывший сотрудник отдела МВД напал и ограбил директора фирмы с многомиллионным оборотом, Сиб.фм рассказал в репортаже из зала суда.

Напомним, недавно стало известно о суде над экс-полицейским, который отпустил домой мужчину, угрожавшего убийством своей жене. После того, как мужчина вышел из участка, он вернулся домой и действительно убил 29-летнюю супругу.