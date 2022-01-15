Мошенники из Новосибирска заставляли алтайцев обманом покупать китайские вещи с гигантской наценкой

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Приятели из Новосибирска предлагали алтайцам работу — но после продажи людям спецодежды по завышенной цене пропадали.

Полиция Барнаула задержала пятерых жителей Новосибирска по подозрению в мошенничестве — по версии следствия, сибиряки предлагали местным жителям устроиться на работу, но сначала необходимо было приобрести у мошенников спецодежду.

По предварительным данным следствия, мошенническую схему организовал 35-летний уроженец Новосибирска вместе со своими приятелями в возрасте 29, 32 и 36 лет и 26-летнюю девушку, с которой они совместно проживали. Сибиряки действовали через сайты поиска работы под именем несуществующего предприятия по транспортировке, обработке и хранению грузов.

"Они находили объявления граждан, ищущих работу по вакансиям водителей, экспедиторов, грузчиков и предлагали высокооплачиваемую работу в логистической компании. При этом подозреваемые, вводя в заблуждение потерпевших, сообщали, что перед началом трудовой деятельности необходимо приобрести специальную одежду, которую можно купить только у них на складе. Сумма во всех случаях была одинаковой – около 6 000 рублей, хотя обычная стоимость данных вещей составляла 300 рублей. После того, как заявители забирали купленный товар, в дальнейшем они уже не могли связаться с работодателями – телефоны находились вне зоны действия сети", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Новосибирцы действовали по заранее разработанной схеме, четко распределив роли каждого из участников. Один из участников группы представлялся сотрудником фирмы, другой работал в качестве курьера, который передавал доверчивым гражданам одежду и забирал денежные средства. По предварительным данным, жертвами аферистов стали 47 жителей краевой столицы. Причинённый ущерб составил около 200 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Двое подозреваемых заключены под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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