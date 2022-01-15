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Новосибирцы обсуждают гибель водителя Jeep после наезда на сугроб на Бердском шоссе

Фото Новосибирцы обсуждают гибель водителя Jeep после наезда на сугроб на Бердском шоссе
Фото Новосибирцы обсуждают гибель водителя Jeep после наезда на сугроб на Бердском шоссе

Фото пресс-службы ГИБДД по Новосибирской области

Утром 15 января водитель Jeep 1963 года рождения погиб на Бердском шоссе в Новосибирске в результате наезда на сугроб. Горожане начали обсуждать произошедшее в социальных сетях и высказали свои предположения о причинах трагедии.

Жители Новосибирска в социальных сетях обсуждают смертельное ДТП, произошедшее утром 15 января на Бердском шоссе. Напомним, в нём погиб водитель 1963 года рождения. При этом двое его пассажиров (женщина 1968 года рождения и ребёнок 2014-го) выжили и даже не получили травм.

«Постоянно там вылетают, и перепад высот в том месте около метра, риск перевернуться очень высокий», — написал один из подписчиков паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» под постом о трагедии.

«Возможно, человек погиб от сердечного приступа», — предположил другой.

Фото Новосибирцы обсуждают гибель водителя Jeep после наезда на сугроб на Бердском шоссе 2

Ещё один пользователь допустил, что Jeep мог ехать на не соответствующей сезону резине.

«Мне кажется, там с резиной беда», — поделился он.

Сразу несколько новосибирцев высказали мнение, что водитель пренебрёг требованиями безопасности и не пристегнулся. А кто-то с уверенностью заявил, что мужчина не соблюдал скоростной режим.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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ДТП
Новосибирск
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