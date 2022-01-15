Новосибирцы обсуждают гибель водителя Jeep после наезда на сугроб на Бердском шоссе

Фото пресс-службы ГИБДД по Новосибирской области

Утром 15 января водитель Jeep 1963 года рождения погиб на Бердском шоссе в Новосибирске в результате наезда на сугроб. Горожане начали обсуждать произошедшее в социальных сетях и высказали свои предположения о причинах трагедии.

Жители Новосибирска в социальных сетях обсуждают смертельное ДТП, произошедшее утром 15 января на Бердском шоссе. Напомним, в нём погиб водитель 1963 года рождения. При этом двое его пассажиров (женщина 1968 года рождения и ребёнок 2014-го) выжили и даже не получили травм.

«Постоянно там вылетают, и перепад высот в том месте около метра, риск перевернуться очень высокий», — написал один из подписчиков паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» под постом о трагедии.

«Возможно, человек погиб от сердечного приступа», — предположил другой.

Ещё один пользователь допустил, что Jeep мог ехать на не соответствующей сезону резине.

«Мне кажется, там с резиной беда», — поделился он.

Сразу несколько новосибирцев высказали мнение, что водитель пренебрёг требованиями безопасности и не пристегнулся. А кто-то с уверенностью заявил, что мужчина не соблюдал скоростной режим.