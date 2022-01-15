Погибшие в пожаре дети, виртуальный образ Новосибирска, утечка опасного газа: итоги недели на Сиб.фм

Фото Сиб.фм, из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», с сайта «АиФ-Новосибирск», пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области

В первую рабочую неделю нового года Новосибирск потрясли новости о коммунальных авариях, об отмене хоккейных матчей из-за разгула коронавирусной инфекции, об утечке опасного газа и ухудшении качества воздуха в городе. Журналисты Сиб.фм выбрали самые резонансные события с 10 по 14 января.

В первый официальный рабочий день 2022 года новосибирцы снова оказались во власти коммунальной стихии. Специалистам пришлось устранять последствия сразу нескольких аварий.

40 домов без тепла

В понедельник 10 января жители 41 дома в Ленинском районе остались без тепла и горячей воды.

Причиной тому стал порыв на магистрали в районе улицы Котовского. В зону отключения попали многоквартирные дома в микрорайоне Горский, жилмассиве Башня, на улице Вертковской, Римского-Корсакова. Тепло также отключили в двух медицинских и трёх детских образовательных учреждениях.

В СГК, обслуживающей новосибирские теплосети, заявили, что лопнула труба, которую установили 51 год назад. Дома подключили к теплоснабжению утром 11 января.

Озеро на Выборной

На улице Выборной тем временем лопнувшая труба стала причиной образования целого озера. При этом наибольшее количество воды скопилось на территории детского сада № 70.

В результате от водоснабжения были отключены несколько многоквартирных домов. На месте происшествия была замечена аварийная бригада со специальным оборудованием для откачки воды.

Отправили боксёра в последний путь

В Тольятти простились с новосибирским боксёром Арестом Саакяном, который скончался после сокрушительного поражения в бою, проведенного в рамках турнира «Короли нокаутов».

Спортсмен был госпитализирован, медики диагностировали у него ушиб мозга. Несколько дней Саакян провёл в коме, после чего скончался, так и не придя в сознание.

Первый тренер боксёра Андрей Корнев в беседе с журналистом Сиб.фм заявил, что в бою Арест был сам не свой: возможно сказалось плохое самочувствие после велогонки. В любом случае, по его мнению, действующий наставник спортсмена должен был остановить бой и выбросить в ринг белое полотенце.

Дети погибли в пожаре

11 января в посёлке Станционно-Oяшинский загорелся одноэтажный дом, в котором проживали пять семей.

Из горящих 120 квадратных метров успели самостоятельно эвакуироваться десять человек, из которых никто не пострадал. Один из мужчин, который покинул горящую квартиру, рассказал, что внутри могли остаться женщина и двое детей. Их тела позже при разборе завалов обнаружили пожарные.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельствами трагедии заинтересовались в прокуратуре Мошковского района, где была назначена проверка.

Возвращение блудного артиста

На этой неделе стало известно, что танцовщик Роман Полковников возвращается работать в НОВАТ.

Об уходе Полковникова из НОВАТа стало известно незадолго до премьерного показа «Собора Парижской Богоматери», который состоялся прошлой осенью. В этой постановке он должен был исполнить роль Квазимодо. Тогда танцовщик признался, что уходит из главного новосибирского театра «в никуда».

10 января Полковников заключили новый трудовой договор.

Лицо Новосибирска

Нейросеть представила образ Новосибирска в виде человеческого лица. Его обладателем оказался мужчина средних лет. Примечательно, что столица Сибири была представлена потомком индейцев.

«Новосибирск – крупнейший город Сибири, многолюдный, стремительный и динамичный. Отличается большим количеством зданий в стиле конструктивизм и хорошей научной базой», – сказано в описании образа города.

Разработкой занимался искусственный интеллект Artflow.ai, который показал Москву в виде юной девушки с пышными волосами, а Санкт-Петербург – уставшего мужчины с мудрыми глазами.

Коронавирус нарушил планы КХЛ

Континентальная хоккейная лига приостановила чемпионат на несколько дней из-за разгула коронавирусной инфекции. Отложить пришлось в том числе проведение двух матчей с участием новосибирской «Сибири»: с хабаровским «Амуром» и «Адмиралом» из Владивостока. В общем игровые дни были перенесены с 15, 17, 19 и 21 января на более поздние даты.

Решение было принято из-за большого количества положительных тестов на коронавирус. Среди тренеров и игроков команд COVID-19 заразился 171 человек. Из действующих хоккеистов болеют 124 спортсмена.

Утечка газа из железнодорожной цистерны

В Первомайском районе Новосибирска на этой неделе железнодорожники обнаружили разгерметизация железнодорожной цистерны. Инцидент произошёл на станции Инская.

Местные жители сообщили СМИ, что в воздухе ощущается острый запах аммиака. Специалисты МЧС посоветовали журналистам не делать поспешных выводов, указывая на утечку некого «безводного газа».

Спасатели подчеркивали, что в результате инцидента никто не пострадал, экологическая угроза и угроза населению не возникали, а также, что на движение других поездов происшествие не повлияло.

Загрязнённый воздух

Утром 14 января специалисты зафиксировали в Новосибирске высокий уровень загрязнения воздуха. Сервис AirVoice оценил его в 7 баллов из 10 возможных.

В соответствии с международной шкалой AQI, 1 балл означает, что воздух чистый, а 10 – что очень грязный. При 7 баллах в AirVoice рекомендуют не выходить на улицу без лишней необходимости и закрыть окна.