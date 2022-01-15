Погибший в Новосибирске 15 января водитель Jeep ехал с семьёй на Алтай

Фото пресс-службы ГИБДД по Новосибирской области

Появились подробности смертельного ДТП, случившегося утром 15 января на Бердском шоссе в Новосибирске. В аварию попала семья, которая направлялась на Алтай.

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего утром 15 января на Бердском шоссе в Новосибирске. Знакомые участников аварии рассказали корреспонденту «АиФ-Новосибирск», что в машине находилась семья, которая ехала на Алтай.

«Это семья: мать, отец и дочка. Они ехали на Алтай, водителю стало плохо, сердце. Мужчина сказал, что хорошая погода, надо ехать сегодня. У них там квартира, но они нечасто туда выезжают. Поэтому так много вещей в машине было», — приводит сайт слова людей.

Напомним, что авария случилась в 07 часов 30 минут в районе дома № 40. Jeep двигался по Бердскому шоссе со стороны Лесосечной улицы по направлению к проспекту Строителей.

Как сообщили в ГИБДД, водитель 1963 года рождения не справился с управлением и наехал на сугроб, в результате машина перевернулась. Мужчина погиб на месте. Его пассажиры — женщина 1968 года рождения и девочка 2014-го — выжили и не получили травм.