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общество

«Справедливая Россия» выступила против QR-кодов

Фото «Справедливая Россия» выступила против QR-кодов
Фото «Справедливая Россия» выступила против QR-кодов

Фото со страницы Александра Аксёненко в Facebook

Фракция «Справедливой России» в Госдуме всегда выступала против законопроекта о QR-кодах в общественных местах и поддерживает снятие его с рассмотрения. Об этом заявил депутат, член СР Александр Аксёненко.

Депутат Александр Аксёненко, представляющий фракцию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госдуме, прокомментировал снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах в общественных местах после первого чтения.

Он напомнил, что эсеры всегда выступали против этого документа и поддерживают такое решение.

«Татьяна Голикова (вице-премьер РФ. — Прим. ред.) объявила, что злополучный законопроект всё же планируют отозвать на доработку. Конечно, мы как партия, изначально выступавшая против, поддержим данное решение», — написал он на своей странице в Facebook.

Аксёненко выразил надежду, что после отправки на доработку обратно документ уже не вернётся, а также отметил, что ко второму чтению в «Справедливой России» к нему подготовили поправки. В соответствии с ними вводить QR-коды предлагают только в случае объявления режима чрезвычайной ситуации.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что дальнейшее обсуждение законопроекта продолжится на Совете Госдумы 17 января.

Напомним, документ был внесён на рассмотрение в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, он обязывал граждан предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о вакцинации от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиатранспорте. Однако Володин впоследствии сообщил о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте.

В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего его повторно направили в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Госдума
Справедливая Россия
коронавирус
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