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общество

В Новосибирске пенсионерка с кредитом научилась выживать на 9 тысяч рублей в месяц

Фото В Новосибирске пенсионерка с кредитом научилась выживать на 9 тысяч рублей в месяц
Фото В Новосибирске пенсионерка с кредитом научилась выживать на 9 тысяч рублей в месяц

Фото Густаво Зырянова, носит иллюстративный характер

Жительница Новосибирска Валентина Михайловна К. рассказала, как на пенсии выживает на 9 000 рублей в месяц.

Валентина Михайловна К. живёт в Новосибирске и имеет пенсию около 17 тысяч рублей. Сразу после получения часть этих денег женщина отдаёт за коммунальные услуги, а ещё часть — за кредит, взятый три года назад. В итоге у неё остаётся 9 тысяч, которые приходится распределять до следующего месяца.

«Конечно, живу в режиме полной экономии. Мужа и детей у меня нет. Приходишь в магазин или на ярмарку и берёшь всё самое дешёвое. Мясо не помню, когда в последний раз ела, в основном куриные суповые наборы беру. Хлеб, яйца, крупа... На Новый год себе позволила дешёвой колбасы купить за 80 рублей. Понимаю, что состав там ужасный, но что делать. Сыр тоже беру только плавленый», — рассказала женщина «АиФ-Новосибирск».

Дополнительно экономить пенсионерке помогает то, что она практически не пользуется общественным транспортом, в котором перед Новым годом, пусть и несущественно, подняли тарифы на проезд.

Напомним, ранее о жизни в условиях жёсткой экономии рассказывала другая новосибирская пенсионерка. Валентина просила президента РФ Владимира Путина повторить единовременную выплату пожилым в размере 10 тысяч рублей, отмечая, что пенсий им едва хватает только на самое необходимое.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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пенсионеры
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