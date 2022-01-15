В России у 780 человек подтвердился "омикрон" - карта заражения новым штаммом

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В Сибирском федеральном округе "омикрон" впервые был выявлен в начале января в Иркутске.

По данным оперштаба, в России выявлено уже более 780 случаев заражения омикроном — штаммом коронавируса, выявленным в прошлом году в Африке. В Сибирском федеральном округе "омикрон" впервые был выявлен в начале января в Иркутске.

На территории Сибири впервые зарегистрировали случаи заражения «омикроном», его обнаружили у двух жителей Тывы. Об этом сообщил в субботу 15 января в своём Instagram глава региона Вячеслав Ховалыг.

"В нашей республике зафиксированы первые случаи заражения штаммом "Омикрон". Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Еще ждем результатов остальных анализов из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, где исследуют анализы именно на новый штамм коронавируса", — написал Ховалыг.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Туве зарегистрировано более 31,7 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, свыше 30,7 тыс. пациентов выздоровели, 323 умерли.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что данный штамм обнаружили в Новосибирске. Однако в управлении Роспотребнадзора сообщения опровергли.