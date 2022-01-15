Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В России у 780 человек подтвердился "омикрон" - карта заражения новым штаммом

Фото В России у 780 человек подтвердился "омикрон" - карта заражения новым штаммом
Фото В России у 780 человек подтвердился "омикрон" - карта заражения новым штаммом

Коллаж Сиб.фм

В Сибирском федеральном округе "омикрон" впервые был выявлен в начале января в Иркутске.

По данным оперштаба, в России выявлено уже более 780 случаев заражения омикроном — штаммом коронавируса, выявленным в прошлом году в Африке. В Сибирском федеральном округе "омикрон" впервые был выявлен в начале января в Иркутске.

На территории Сибири впервые зарегистрировали случаи заражения «омикроном», его обнаружили у двух жителей Тывы. Об этом сообщил в субботу 15 января в своём Instagram глава региона Вячеслав Ховалыг.

"В нашей республике зафиксированы первые случаи заражения штаммом "Омикрон". Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Еще ждем результатов остальных анализов из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, где исследуют анализы именно на новый штамм коронавируса", — написал Ховалыг.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Туве зарегистрировано более 31,7 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, свыше 30,7 тыс. пациентов выздоровели, 323 умерли.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что данный штамм обнаружили в Новосибирске. Однако в управлении Роспотребнадзора сообщения опровергли.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Арина Икотина
журналист

2

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13216
Володин поблагодарил подростков, спасших младенца на трассе под Новосибирском
9488
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
7809
Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 14 января 2022 года
7259
Россияне получат по 4000 рублей от Сбербанка в 2022 году
6411
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
5512
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
5484
Старый Новый год 14 января 2022 года: новые открытки и поздравления с годом Тигра