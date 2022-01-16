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Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года

Фото Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
Фото Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года

Pixabay.com

Части россиян выплаты от соцзащиты в увеличенном размере придут в понедельник, 17 января.

Денежные средства от соцзащиты в увеличенном размере некоторые категории россиян получат в понедельник, 17 января. Кому придут деньги, сообщили СМИ.

С понедельника, 17 января, россиянам начнут поступать пособия от соцзащиты в новом размере. Речь идет о пособия родителям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Из-за праздников выплата пособий задержалась, но уже в ближайшие дни россияне получат деньги. Это будут средства за январь 2022 года.

Чтобы оформить такие выплаты, доход семьи должен быть ниже уровня регионального прожиточного минимума. Размер самого пособия равен половине детского регионального прожиточного минимума, сообщает Primpress. Например, в Новосибирской области это 13 238 рублей, следовательно, размер пособия составит 6 619 рублей.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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