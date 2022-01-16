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Следком проверит гибель женщины в пожаре в Новосибирской области

Фото Следком проверит гибель женщины в пожаре в Новосибирской области
Фото Следком проверит гибель женщины в пожаре в Новосибирской области

Фото пресс-службы Следственного комитета Новосибирской области

Тело женщины нашли во время ликвидации пожара в Купино.

Утром 15 января в городе Купино загорелся один из частных домов на улице Степной. Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело женщины 1961 года рождения. После этого на место пожара выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники регионального МЧС.

На данный момент в качестве предварительной причины пожара названо неосторожное обращение с огнём.

Карасукский межрайонный следственный отдел организовал уголовно-процессуальную проверку по факту произошедшего пожара. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, устанавливаются полные обстоятельства произошедшего. В связи с полученными результатами будет принято процессуальное решение. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм рассказывал о жителе Болотнинского района: он из-за ревности поджёг дом, внутри которого находилась бывшая жена со знакомыми.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
пожар
Следственный комитет
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