В Новосибирске депутата Мухарицына задержали на пикете против тарифов

Фото из Telegram-канала «Горводоканал»

Полиция задержала депутата горсовета Александра Мухарицына после участия в пикете против тарифов ЖКХ.

15 января в Новосибирске задержали депутата городского совета Александра Мухарицына. Задержание Мухарицына произошло после его участия в акции протеста против тарифов ЖКХ. В соцсетях рассказали, что депутата задержали в тот момент, когда он собирался уезжать с места пикета.

Как указано в Telegram-канал «Горводоканал», Александр Мухарицын связался со своими сторонниками, которым сообщил, что будет находиться в изоляторе временного содержания до суда — он пройдёт 16 января.

Также задержание депутата связывают с его участием в ещё одной акции протеста, которая состоялась ещё в ноябре прошлого года на Плющихинском жилмассиве.

Как ранее писал Сиб.фм, депутату Заксобрания Глебу Поповцеву, подозреваемому в крупном хищении бюджетных средств, продлили домашний арест ещё на два месяца.

Также 11 января в Новосибирском районном суде начался процесс по делу о смерти бывшего депутата горсовета Ивана Митряшина — его зарезали в пьяной драке в мае 2021 года.