В Новосибирске две девушки и ребёнок пострадали в ДТП с КАМАЗом

Фото предоставлено ГИБДД Новосибирской области

Грузовик и Honda Fit столкнулись в Ленинском районе.

Вечером 15 января у дома №7 на улице Станиславского произошло ДТП с КАМАЗом и Honda Fit. Грузовым автомобилем управлял водитель 1980 года рождения — он двигался по дороге на Станиславского со стороны улицы Плахотного в сторону улицы Котовского. Легковая машина, которая двигалась по дороге на Пархоменко со стороны улицы Ватутина в сторону Котовского, находилась под управлением водителя 2001 года рождения.

В результате аварии пострадали трое пассажиров Honda Fit, все были доставлены в медицинские учреждения. У двоих девушек 1990 и 1991 года рождения предварительно диагностировали сотрясение головного мозга, а у девочки 2017 года рождения — перелом левой ключицы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, работающий на месте столкновения экипаж ГИБДД устанавливает полные обстоятельства происшествия.

Также 15 января в Новосибирске на рельсах столкнулись трамвай и Suzuki, о пострадавших не сообщалось.

8 января на Сиб.фм сообщалось об аварии со смертельным исходом недалеко от Барабинска: там столкнулись фура и ВАЗ. По предварительным данным, водитель и пассажирка отечественного автомобиля погибли.