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общество

Сильная магнитная буря накроет Новосибирск 16 января

Фото Сильная магнитная буря накроет Новосибирск 16 января
Фото Сильная магнитная буря накроет Новосибирск 16 января

Фото с сайта pexels.com

В новосибирском планетарии рассказали, как и почему изменится магнитосфера Земли 16 января.

16 января жители Новосибирска могут почувствовать влияние значительной магнитной бури. Об этом сообщил новосибирский планетарий на своей странице ВКонтакте.

«Ощутимая магнитная буря может произойти 16 января 2022 года», — указано в публикации.

Как объясняется в опубликованном тексте, 16 января ожидается магнитная буря «с постепенным началом». Известно, что на данный момент две из шести активных областей на Солнце находятся в районе центрального солнечного меридиана. Тот поток заряженных частиц, что выходит из них и направлен в сторону Земли, может оказать влияние на магнитосферу планеты.

В публикации указывается, что «бурей» обозначаются сложные электромагнитные процессы, которые проявляются в беспорядочном изменении параметров геомагнитного поля, за которым следуют перепады атмосферного давления.

Напомним, о сильной магнитной буре в воскресенье, 16 января, говорилось и в прогнозе Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

О том, какими способами могут облегчить своё состояние в дни таких перепадов метеочувствительные люди, Сиб.фм писал здесь.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
планетарий
магнитные бури
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