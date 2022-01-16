В Новосибирске создали тест-систему для выявления «омикрона»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новую систему для лабораторной диагностики нового штамма COVID-19 разработали учёные из Академгородка, Кольцово и Санкт-Петербурга.

Тест систему для определения и лабораторной диагностики нового штамма коронавируса «омикрон» выработали в Новосибирске. Как уточняется в «Сообществе Академгородка» во ВКонтакте, в создании системы участвовали специалисты сразу нескольких научных сообществ: учёные из Академгородка и биотехнопарка Кольцово, а также учёные из Санкт-Петербурга.

Один из разработчиков, молекулярный биолог Евгений Печковский сообщил, что чувствительность тест-системы выше 97%.

Рассказал он и о принципе её работы: после того, как специалист взял мазок из носоглотки, необходимо определённым образом смешать полученный биоматериал с праймерами. Обработка на лабораторном оборудовании займёт час, после чего станет понятно, есть ли в пробе «омикрон».

«Тест-система может быть использована как в клиниках, так и в научных исследованиях, её можно быстро внедрить в текущее производство», — подчеркнул научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Андрей Кечин.

Известно, что регистрация созданной в Новосибирске тест-системы для обнаружения «омикрона» может занять до трёх месяцев.

15 января Сиб.фм сообщал о первых заражениях «омикроном» в Сибири — новый штамм выявили у жителей Тувы.

Также во время совещания с членами правительства 12 января Владимир Путин поручил начать подготовку к пятой волне COVID-19, которая надвигается в связи с появлением «омикрона».