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В РПЦ посоветовали россиянам отказаться от крещенских купаний из-за COVID

Фото В РПЦ посоветовали россиянам отказаться от крещенских купаний из-за COVID
Фото В РПЦ посоветовали россиянам отказаться от крещенских купаний из-за COVID

Густаво Зырянов / Сиб.фм

РПЦ попросила верующих отказаться от традиционных крещенских купаний из-за коронавируса.

Русская православная церковь посоветовала верующим россиянам отказаться от крещенских купаний в этом году из-за пандемии COVID-19. Об этом рассказала глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Официальный представитель Русской православной церкви митрополит Иларион рассказал, что церковь против массового скопления людей в одном месте во время пандемии коронавируса. На вопросы верующих, можно ли погружаться, представитель РПЦ ответил отрицательно.

«Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать», – заявил Иларион в эфире «Россия 24».

Сам митрополит пока не решил, будет ли участвовать в традиционных крещенских купаниях. Он напомнил, что в России до сих пор наблюдается тяжелая эпидемиологическая обстановка. Кроме того, Центр имени Гамалеи ранее предупредил россиян о возможной вспышке «омикрона». Представитель РПЦ призвал россиян подготовиться к ней и отказаться от крещенских купаний, сообщает

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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