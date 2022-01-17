Как правильно освятить воду на Крещение в домашних условиях: сильная молитва для освящения

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Освятить воду в Крещение можно и дома. Человек, который станет молить об освящении воды, должен быть крещён, посещать храм, исповедаться и принимать Святое Причастие. Для освящения надо прочитать молитву, держа руки в воде, и три раза перекрестить её.

В праздник Крещения Господня воду в храмах освящают дважды. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник – чином великого освящения воды, который называют Великой агиасмой. И второй раз – в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. Но не всем удаётся каждый год сходить в храм на Крещение и набрать там святой воды.

Освятить воду можно и дома. Вода становится святой благодаря силе Господа, а моление и вера человека являются лишь проводниками.

Главное, что необходимо при освящении – это непоколебимая вера в Бога. Человек обязательно должен быть крещён. Желательно, чтобы он регулярно посещал церковные богослужения, исповедовался и принимал Святое Причастие.

Как правило, дома для освящения воды используют стеклянные банки или кастрюли. Сосуд надо наполнить простой водой, и некоторое время жидкость должна постоять в нём.

Далее предстоит прочитать над наполненной банкой специальные молитвы, держа руки в воде, и три раза перекрестить её.

«Боже великоименитый, творяй чудеса, имже несть числа! Прииди к молящимся рабом Твоим, Владыко: поели Дух Твой Свитый и освяти воду сию, и даждь ей благодать избавления и благословение Иорданова: сотвори ю источник нетления, освящения дар, грехом разрешение, недугов исцеление, бесом погибель, противным силам неприступну, Ангельския крепости исполнену: яко да вси почерпающий ю и приемлющий от нея имеют на очищение души и тела, на исцеление вредом, в изменение страстем, во оставление грехов, в отгнание всякаго зла, на окропление и освящение домов и на всяку пользу подобну. И елика аще что в домех, или на месте правоверно живущих сия вода окропит, да отымется всяка нечистота, да избавит от всякаго вреда, ниже тамо да водворяется дух губительный, ниже воздух вредящий, да отбежит всякое мечтание и навет крыющагося врага, а аще нечто есть, еже, или здравию живущих завидит, или покою, окроплением сия воды да отразится. Яко да благословися и прославися пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Текст молитвы опубликован на сайте «Боголюб».

Считается, что на Крещение вода из любых источников становится святой, будь то вода в проруби, взятая в церкви, или же набранная дома из-под крана.

Напомним график раздачи святой воды 18 и 19 января 2022 года в главных православных храмах Новосибирска.