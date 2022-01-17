Крещение-2022: график раздачи святой воды 18 и 19 января в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Святую воду православные набирают после утренней службы 18 января, в Крещенский сочельник, и 19 января в сам праздник Крещения, после Литургии и великого освящения воды. Во время службы святую воду не раздают. Время начала службы и раздачи святой воды может разниться в зависимости от правил определённого храма.

Воду, которую освящают накануне праздника, то есть 18 января, верующие часто называют Богоявленской. Другая вода получила название – Крещенская. Обе воды называют Великой агиасмой, что в переводе с греческого означает «святыня». И та, и другая вода имеет одни и те же свойства.

В больших храмах в крупных городах обычно воду можно набирать весь день 18 и 19 января. Но во время богослужений (литургий и всенощного бдения вечером 18 января) воду обычно не разливают. Длится служба около трёх часов.

Фото со страницы Новосибирской митрополии РПЦ в соцсети «ВКонтакте»

Так, в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска раздача святой воды после праздничного богослужения производится:

18 января с 11:00 до 17:00;

19 января с 07:00 до 19:00.

В соборе Александра Невского в прошлом году, 18 января, утренняя литургия началась в 8:00 и завершилась ближе к обеду. Набрать святую воду можно было и в ночь на 19 января.

Как великую святыню верующие приносят из храма домой освящённую воду и хранят её весь год до следующего праздника Богоявления. Многие верующие новосибирцы с особой молитвой пьют её на голодный желудок по утрам. Многие окропляют ей свои жилища.

Вознесенский кафедральный собор приглашает добровольцев принять участие в раздаче крещенской воды. Раздача святой воды может стать серьёзным испытанием для волонтёров, которым приходится проводить часы на морозе.

Напомним, в отличие от обряда раздачи воды купания в проруби на Крещение РПЦ не считает обязательным. «Некоторые люди наивно полагают, что своим погружением в ледяную купель они могут угодить Богу и получить прощение всех грехов. Подобные рассуждения – не что иное, как махровое суеверие и духовное невежество», – считает иерей Борис Левитан, ключарь собора св. Александра Невского в Новосибирске.