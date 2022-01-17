Новосибирский священник назвал махровым суеверием попытку смыть грехи в проруби на Крещение

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Погружение в купель на Крещение – акт суеверия, если человек не понимает смысла праздника и не ходил на службу в храм, считает ключарь Александро-Невского собора в Новосибирске, иерей Борис Левитан. Священник объяснил, почему важно ходить на праздничные богослужения, что может быть важнее купания в купели и почему это не церковная традиция.

19 января верующие отмечают Крещение Господне или Богоявление – великий христианский праздник, посвящённый крещению Иисуса Христа в реке Иордан. После утренней службы в Крещенский сочельник, 18 января, и праздничного богослужения в крещенскую ночь в храмах совершается чин великого освящения воды.

Относительно недавно стала набирать популярность народная традиция купаний в ледяных прорубях на Крещение.

«Центр праздника – это богослужение, в котором отражены все смыслы евангельского события – Крещения Господа Иисуса Христа в водах реки Иордан. Верующие люди приходят в храм на службу в крещенскую ночь или, кто не может, утром на позднюю литургию, чтобы в этот великий день очистить свои души покаянием в таинстве исповеди, получить духовную радость от праздника и унести домой великую святыню – крещенскую воду. Святой водой окропляют жилища и с благоговением и молитвой принимают внутрь натощак во здравие души и тела», – объяснил священник.

По словам отца Бориса, традиция купания в купели на Крещение не имеет отношения к содержанию праздника и не находит отражения в церковном уставе. К примеру, до революции окунались те, кто во время Святок колядовал или занимался гаданиями. Погружением в купель люди рассчитывали очиститься от грехов.

В наше время традиция получила массовое распространение только в последние два десятилетия. При этом далеко не всегда обряд имеет духовную пользу.

«Необходимо понимать, с чем приходит человек к крещенской купели. Для одних погружение в ледяную воду – лишь источник ярких, бодрящих ощущений – «как заново родился» – в этом случае это лишь вид «моржевания», очевидно, не несущий никакой духовности. Другие люди приходят, чтобы показать свою удаль, нередко простимулированную горячительными напитками, сопровождают купание ненормативной лексикой, а затем, выкладывают свои подвиги в соцсетях. В данном случае это кощунство по отношению к святыне», – отметил отец Борис.

Ещё одна категория людей, приходящих на Крещение к проруби, – желающие смыть грехи. Священник назвал такое отношение к обряду «махровым суеверием».

«Некоторые люди наивно полагают, что своим погружением в ледяную купель они могут угодить Богу и получить прощение всех грехов. Подобные рассуждения – не что иное, как махровое суеверие и духовное невежество.

Для данной категории людей духовная жизнь ограничивается ритуально-обрядовым благочестием – веточками вербы, куличами и крашеными яйцами на Пасху, ну и, собственно, купанием на Крещение», – подчеркнул он.

Духовный смысл у погружения в купель появляется только в одном случае – когда человек осознаёт, что купанием нельзя подменить богослужение.

«Тогда, спускаясь в освящённую купель, он получает возможность причаститься Божественной благодати. Именно для этого на источниках вод и освящаются купели, а задача священнослужителей – объяснить тем, кто принял решение окунуться в иордань, в каком духовном настрое необходимо это делать», – добавил отец Борис.

По его словам, у купания в купели на Крещения есть альтернатива.

«Самое лучшее, что можно сделать не только с пользой для себя, но и для других – это прийти и помочь разливать крещенскую воду. Во-первых, это небольшой подвиг, который приносит огромную радость. Во-вторых, это возможность соприкоснуться с чудом – у тех, кто разливает ледяную крещенскую воду, руки долго не замерзают. И главное, это возможность принести радость тем людям, которые пришли за крещенской водой!» – подытожил он.

Напомним, в Новосибирске не будут запрашивать QR-коды у желающих искупаться в купели на Крещение 19 января.