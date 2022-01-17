Новосибирский Минобр ответил родителям на требование о компенсации детям на домашнем обучении

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В Новосибирске родители потребовали денежную компенсацию для детей, которые находятся на домашнем обучении.

В Новосибирске активные родители обратились к властям с требованием ввести финансовую компенсацию для семей, в которых дети получают образование в формате семейного обучения. В региональном министерстве образования отреагировали на запрос, пишет «ЧС-инфо».

Так, ответ ведомства сходится к тому, что в регионе родители не будут получать денежные компенсации для детей на домашнем обучении.

В министерстве отмечают, что на территории России у граждан есть возможность получать бесплатное образование в образовательных учреждениях. Однако родители, при отказе от получения общего образования в учреждениях, берут на себя все обязательства, в том числе финансовые. Поэтому компенсационные выплаты таким семьям действующим законодательством не предусмотрены.

Тем не менее родители вправе повторно обратиться в прокуратуру Новосибирской области, чтобы обжаловать ответ.

Отметим, что в данном обращении родители выступили за получение компенсации родителям, чьи дети являются инвалидами и также находятся на домашнем обучении. Сиб.фм поговорил с одним из подписавших обращение и выяснил, почему родители считают, что особенных детей нужно учить отдельно.