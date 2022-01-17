Российскую вакцину «Спутник V» признали в Австралии

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Ещё одна страна признала российскую вакцину «Спутник V» для путешественников.

Австралия признала вакцину российского производства «Спутник V». Теперь привитых двумя компонентами страна рассматривает как полностью вакцинированных. Об этом сообщает Online47 со ссылкой на федеральные СМИ.

По данным австралийского Управления терапевтических товаров (TGA), теперь сертификат о вакцинации двухкомпонентным «Спутником V» будет принят для установки статуса привитого туриста.

«Данные свидетельствуют, что две дозы «Спутника V» (Институт Гамалеи) показали среднюю эффективность против симптоматической инфекции (89 процентов) и против госпитализации или смерти (98-100 процентов). Признание «Спутника V» расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, а также поездок деловых людей и представителей спорта в нашу страну», – сообщили в Управлении терапевтических товаров.

Также власти открыли въезд для привитых студентов, рабочих, беженцев, туристов и владельцев деловых виз из Японии и Южной Кореи с 1 декабря прошлого года. Ранее в стране был объявлен локдаун.

Напомним, что в России распространяется новый штамм «омикрон». По последним данным, он уже добрался до Сибири и был отмечен в двух регионах.