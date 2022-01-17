«Омикрон» выявили ещё в двух регионах Сибири

Фото Густаво Зырянова
На территории Сибири выявили новые случаи заражения «омикроном», заболевшие зарегистрированы сразу в двух регионах.
Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили у жителей ещё двух сибирских регионов — Красноярского края и Хакасии.
В республике зарегистрировали три случая заражения. Являются ли они завозными, не уточняется.
72 контактных лица находятся под наблюдением, сообщил 17 января представитель регионального оперштаба, добавив, что инфицированные проходят лечение амбулаторно.
В Красноярске «омикрон» обнаружили у пяти человек, прилетевших из-за рубежа, пишет «Проспект Мира» со ссылкой на главу краевого управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева. Все контактировавшие с заражёнными изолированы.
Напомним, что первые случаи заражения «омикроном» на территории Сибири зарегистрировали в Тыве. В республике данный штамм диагностировали у двоих жителей, их состояние медики оценивали как стабильное.
В целом в России новый вариант коронавируса обнаружили более чем у 750 человек.
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