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общество

«Омикрон» выявили ещё в двух регионах Сибири

Фото «Омикрон» выявили ещё в двух регионах Сибири
Фото «Омикрон» выявили ещё в двух регионах Сибири

Фото Густаво Зырянова

На территории Сибири выявили новые случаи заражения «омикроном», заболевшие зарегистрированы сразу в двух регионах.

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили у жителей ещё двух сибирских регионов — Красноярского края и Хакасии.

В республике зарегистрировали три случая заражения. Являются ли они завозными, не уточняется.

72 контактных лица находятся под наблюдением, сообщил 17 января представитель регионального оперштаба, добавив, что инфицированные проходят лечение амбулаторно.

В Красноярске «омикрон» обнаружили у пяти человек, прилетевших из-за рубежа, пишет «Проспект Мира» со ссылкой на главу краевого управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева. Все контактировавшие с заражёнными изолированы.

Напомним, что первые случаи заражения «омикроном» на территории Сибири зарегистрировали в Тыве. В республике данный штамм диагностировали у двоих жителей, их состояние медики оценивали как стабильное.

В целом в России новый вариант коронавируса обнаружили более чем у 750 человек.

Фото «Омикрон» выявили ещё в двух регионах Сибири 2

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Сибирь
коронавирус
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