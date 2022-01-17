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СК начал проверку после пожара в пассажирском автобусе в Новосибирске

Фото СК начал проверку после пожара в пассажирском автобусе в Новосибирске
Фото СК начал проверку после пожара в пассажирском автобусе в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова

В Новосибирске началась доследственная проверка по факту пожара в пассажирском автобусе на Немировича-Данченко 17 января, сообщили в СК.

Следственный отдел по Ленинскому району Новосибирска организовал доследственную проверку по факту пожара в пассажирском автобусе на Немировича-Данченко 17 января, сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, Сиб.фм ранее писал об инциденте с автобусом. В МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 06:50, в салоне находились 35 пассажиров. Все они оперативно эвакуировались и не пострадали.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

СК
Новосибирск
проверка
автобус
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