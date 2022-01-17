СК начал проверку после пожара в пассажирском автобусе в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова

В Новосибирске началась доследственная проверка по факту пожара в пассажирском автобусе на Немировича-Данченко 17 января, сообщили в СК.

Следственный отдел по Ленинскому району Новосибирска организовал доследственную проверку по факту пожара в пассажирском автобусе на Немировича-Данченко 17 января, сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, Сиб.фм ранее писал об инциденте с автобусом. В МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 06:50, в салоне находились 35 пассажиров. Все они оперативно эвакуировались и не пострадали.