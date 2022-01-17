В Новосибирске готова к сдаче школа в Родниках на 1100 мест

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Мэрия Новосибирска одобрила ввод в эксплуатацию здания школы № 219 на улице Михаила Немыткина в жилмассиве «Родники».

В жилмассиве «Родники» в Новосибирске готова к вводу в эксплуатацию школа № 219, соответствующее разрешение выдали в мэрии. Документ опубликован на муниципальном портале.

Школа находится на улице Михаила Немыткина и рассчитана на 1100 мест. Предполагается, что учиться в ней смогут 44 класса, в каждом из которых будет в среднем 25 человек.

Точное количество учеников станет известно по итогам комплектования. Сейчас в новое образовательное учреждение ищут учителей и других сотрудников.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что в 2022–2023 году Новосибирская область получит из федерального бюджета более 970 млн рублей на капитальный ремонт 25 школ.